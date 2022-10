La Sicilia che verrà, ospite Gianluca Cannavò candidato sindaco di Acireale. «La mia vuole essere una amministrazione del fare»

Pulizia e ordine. Sono le due priorità per Acireale illustrate, ieri sera, durante il programma “La Sicilia che verrà” in onda su Sestarete tv canale 81. Ospite Gianluca Cannavò che ha già annunciato la sua candidatura a sindaco in vista delle prossime elezioni amministrative. Durante l’intervista Cannavò è stato chiaro e ha indicato le fondamenta del suo programma per una «politica del fare» a beneficio di tutto il territorio. Nell’occasione, infatti, ha pure denunciato lo stato di abbandono nella quale versano le frazioni ma anche alcune infrastrutture. Attenzione agli aspetti legati alla raccolta dei rifiuti, alla gestione delle terme, al traffico e alla mobilità. Acireale dovrà preparasi ad avere un sistema integrato di trasporti alla luce della realizzazione della fermata del treno all’altezza di piazza Cappuccini. «La mia amministrazione – ha detto Cannavò – vuole essere un’amministrazione del fare. Vogliamo essere operativi e ascoltare la gente, il territorio. Solo ascoltando i cittadini si può amministrare una città». – Per rivedere la puntata con Gianluca Cannavò clicca qui