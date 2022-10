La Sicilia che verrà, ospite Francesca Ricotta. «A Catania serve una persona che voglia fare il sindaco»

La questione rifiuti, la carenza nelle manutenzioni nella città di Catania, la mancanza di sicurezza. Sono questi alcuni dei temi affrontati ieri sera, all’interno del programma “La Sicilia che verrà”, in onda su Sestarete tv canale 81 con la consigliera comunale a palazzo degli Elefanti Francesca Ricotta. Insieme a lei si è discusso anche di quelle che dovranno essere le priorità per la prossima amministrazione. E proprio sul punto ha ribadito che «serve una persona che voglia fare il sindaco e non carriera politica». Sguardo, quindi, non solo agli interventi ordinari ma anche alla visione del territorio per proiettare al futuro l’area etnea. Ricotta non ha mancato di ricordare l’impegno regionale per attenuare gli aumenti dello smaltimento della spazzatura e i risvolti sulla Tari; trasferimenti attesi per scongiurare ulteriori rialzi. «Molti cumuli di rifiuti – ha detto Ricotta – che vediamo in alcune zone sono state causate dalla difficoltà nel reperimento dei cestelli, dei bidoni più grandi per i condomini. Una parte della responsabilità è invece addebitabile alla pigrizia di alcuni cittadini». – Per rivedere la puntata clicca qui