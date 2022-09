La Sicilia che verrà, ospite è Domenico Brancati. «Riavvicinare i cittadini alla buona politica»

Lavoro, sanità e rifiuti. Sono le tre priorità per la Sicilia secondo l’avvocato Domenico Brancati candidato all’Assemblea Regionale Siciliana con la lista Cento Passi. Ospite ieri sera del programma La Sicilia che verrà in onda su Sestarete tv (canale 81 del digitale terrestre), Brancati ha concentrato la sua attenzione sull’aspetto gestionale e sulla necessaria programmazione delle politiche da attuare per affrontare i problemi dei territori. Valorizzazione dei borghi e dei quartieri, per una visione differente della Regione con un’azione di governo attenta ai giovani e all’offerta formativa professionale per essere terra dove rimanere e investire. Spazio anche all’aspetto delle competenze: niente persone per ogni stagione. Ma soprattutto alla legalità. «La mia terra è una terra da troppo tempo violentata e abbandonata, la prima cosa da fare è riavvicinare i cittadini alla politica», ha detto Brancati.



– Riguarda la puntata della trasmissione con Domenico Brancati, candidato alle Regionali con la lista Cento passi.