Dalla traversata in mare all’incidente stradale: donati gli organi di un 23enne

Fonte foto Fo.Co. Onlus

Donati gli organi del 23enne Kebba Secka. Il ragazzo, dell’età di 23 anni e originario del Gambia, sarebbe morto in un incidente stradale lo scorso 13 dicembre. Era arrivato a Pozzallo (Ragusa) a bordo di un barcone quando aveva 17 anni e da sempre la sua volontà, dichiarata ai colleghi e al Comune di Vittoria durante il rilascio della carta d’identità, sarebbe stata proprio quella di donare gli organi. Stando a quanto riportano i colleghi di Repubblica, Kebba sarebbe rimasto ferito il 6 dicembre per poi morire, una settimana dopo, all’ospedale Cannizzaro di Catania.

L’uomo aveva trascorso l’ultimo periodo della sua vita nella comunità di Chiaramonte Gulfi, che continuerà a sostenere la famiglia della vittima. Kebba, chiamato Kebbis, lavorava come mediatore culturale e mandava i soldi a casa alla madre e ai suoi fratelli. A raccontarlo sarebbe stata proprio la donna in una videochiamata con un medico dell’equipe che ha prelevato gli organi. Fegato e pancreas sono stati trapiantati a due pazienti a Torino, il cuore a un giovane di Palermo, le cornee invece sono state donate alla fondazione Banca degli occhi di Mestre. Intanto sui social parte una colletta per consentire il rientro della salma in Gambia: occorrono 5.500 euro.