Trent’anni di carriera. È il traguardo che Irene Grandi festeggia con un tour teatrale che farà tappa anche in Sicilia: il 24 novembre al Teatro Golden di Palermo e il 25 novembre al Teatro Metropolitan di Catania, con l’organizzazione della GN Events di Gianni Napoli. Ad accompagnare l’artista sul palco saranno Max Frignani (chitarra), Piero Spitilli (basso), Fabrizio Morganti (batteria), Marco Galeone (tastiere), Titta Nesti (corista e polistrumentista). Un racconto di questi trent’anni di carriera attraverso la voce, con i suoi successi più amati, le collaborazioni più significative e le sue esplorazioni musicali: dal successo di In vacanza da una vita a La tua ragazza sempre, fino a Bruci la città e Prima di partire per un lungo viaggio.

Fiera di me è il titolo dell’ultimo singolo che dà il nome al tour: rilasciato lo scorso 17 maggio, rappresenta un inno alla rinascita e alla forza personale. Una celebrazione del passato, ma anche uno sguardo ottimista sul futuro, parte di un nuovo album – Universo -, in uscita l’11 ottobre, che ragiona sul tema dell’alienazione in un mondo superficiale, tra tempeste emotive, pubblicità martellanti e maschere che indossiamo quotidianamente. Con una sola salvezza possibile: la fragilità di una figura amata, capace di parlare d’amore senza egoismo, diventando un rifugio contro la finzione che ci circonda.