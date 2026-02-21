Ufficializzata la nomina di Iolanda Riolo come referente della delegazione Sicilia della Fondazione Marisa Bellisario nel corso di un incontro tenutosi oggi a Palermo con la presidente e fondatrice della Fondazione Marisa Bellisario, Lella Golfo, le rappresentanti delle delegazioni provinciali e le associate siciliane della Fondazione. L’imprenditrice siciliana nel settore dell’automotive, presidente e titolare del […]
Frame video Riolo Motors
Iolanda Riolo alla guida della delegazione Sicilia della Fondazione Marisa Bellisario
Ufficializzata la nomina di Iolanda Riolo come referente della delegazione Sicilia della Fondazione Marisa Bellisario nel corso di un incontro tenutosi oggi a Palermo con la presidente e fondatrice della Fondazione Marisa Bellisario, Lella Golfo, le rappresentanti delle delegazioni provinciali e le associate siciliane della Fondazione. L’imprenditrice siciliana nel settore dell’automotive, presidente e titolare del Gruppo Riolo nonché Cavaliere del Lavoro guiderà la delegazione siciliana della Fondazione Marisa Bellisario.
«Conosco Iolanda Riolo e non ho dubbi che la sua guida sarà preziosa per la crescita della Fondazione Bellisario in una regione a cui tengo molto come la Sicilia. Con lei metteremo in cantiere le prossime iniziative sul territorio: eventi e incontri dedicati alla leadership, all’imprenditoria e all’occupazione femminili, alla politica e all’economia nonché iniziative culturali. A lei vanno quindi il mio benvenuto e le mie congratulazioni».
La Fondazione Marisa Bellisario nasce nel 1989, da un’idea di Lella Golfo con l’obiettivo di sostenere le donne nella loro vita professionale e personale, valorizzarne il merito e il talento, favorire le carriere al femminile, sensibilizzare l’opinione pubblica, le istituzioni e l’economia al raggiungimento di condizioni di reale pari opportunità. Oggi è un network presente in tutta Italia con migliaia di manager, imprenditrici, professioniste: un laboratorio di confronto crescita e scambio d’idee ed esperienze che aiuta a leggere e comprendere la realtà e a trovare le soluzioni per cambiare passo e rendere le donne protagoniste del loro tempo.