Andrea Russotto: «La vittoria dedicata ai nostri tifosi»

Settima rete per l’attaccante rossazzurro Andrea Russotto in stagione. Splendida la sua punizione che al 70esimo ha regalato la 14esima vittoria consecutiva gli etnei. Per AR7, migliore in campo contro i granata, una prestazione che fa comprendere quanto potrà essere utile il suo contributo per la prossima stagione. Russotto, infatti, è uno di quei giocatori che la tifoseria vorrebbe riconfermato per la prossima stagione in Lega Pro. Una decisione che verrà presa dalla dirigenza rossazzurra al termine del campionato e della Poule Scudetto che terminerà il prossimo 10 giugno. Ma è evidente che, oltre alla promozione, da parte dei sostenitori etnei e della stampa vi è anche quella del campo che non dovrebbe portare il direttore sportivo, Antonello Laneri, e il vicepresidente, Vincenzo Grella, a prendere una decisione diversa dal fare sottoscrivere all’esterno d’attacco laziale un nuovo accordo contrattuale.