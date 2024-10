Sull’incendio all’impianto di rifiuti di Grammichele è stata presentata un’interrogazione alla Regione

Sull’ennesimo incendio che, nei giorni scorsi, ha danneggiato gli impianti di trattamento dei rifiuti di Kalat Ambiente Srr a Grammichele (in provincia di Catania) è stata presentata un’interrogazione urgente al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e all’assessore regionale all’Energia e ai Servizi di pubblica utilità Roberto Di Mauro. «Un rogo, la cui natura sembrerebbe essere dolosa, ci preoccupa molto e complica il quadro già drammatico della gestione, perennemente emergenziale e senza uno straccio di strategia, di un settore che è chiaramente nel mirino della criminalità organizzata la quale ha tutto l’interesse affinché continui in Sicilia la schiavitù delle discariche». Così scrive nell’interrogazione Jose Marano, la deputata regionale del Movimento cinque stelle che è anche componente della Commissione antimafia e vicepresidente della commissione Territorio, Ambiente e Mobilità.

Prima di questo, l’ultimo rogo era divampato nel luglio del 2021, provocando ingenti danni. Tanto che, solo poco più di un mese fa, dalla Regione era arrivato l’annuncio di «una soluzione operativa per la ricostruzione e il ritorno alla piena operatività». Che adesso, invece, dovrà ancora attendere. «Vogliamo sapere quali interventi urgenti intendono adottare – è il contenuto dell’interrogazione rivolta a Schifani e Di Mauro – per mettere in sicurezza l’impianto di compostaggio e se verranno destinati alla Srr ulteriori finanziamenti per rilanciare e riqualificare l’iniziativa di gestione pubblica dei rifiuti. Dobbiamo porre fine – conclude la deputata Marano – alla dipendenza da discariche private e all’esportazione dei rifiuti all’estero che è troppo onerosa. Paghiamo l’assenza di una politica seria e coerente di gestione dei rifiuti. Adesso i nodi sono venuti al pettine, il governo regionale deve svegliarsi, servono risposte e soluzioni. Oggi e non domani».