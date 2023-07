Foto di Wikimedia Commons

Catania: minore al volante della Panda del nonno. Già denunciato per guida senza patente

Non gli è bastata una vecchia denuncia per guida senza patente. Un 16enne è stato nuovamente fermato e denunciato dai carabinieri dopo un inseguimento incominciato in via XXXI Maggio, a Catania. Il giovane, insieme a un amico di 17 anni, è scappato alla vista di un mezzo dei carabinieri. La loro fuga però è terminata in via Cairoli. Dentro il mezzo, una Fiat Panda intestata al nonno del guidatore, è stata recuperata della marijuana. Trovata anche una stecca di biliardo con la punta spezzata. Il guidatore era stato già segnalato. tre volte in prefettura per possesso di stupefacenti per uso personale.