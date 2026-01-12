Pronto soccorso ospedale San Marco, Catania

Influenza K: 54enne morto al San Marco di Catania

12/01/2026

È un catanese di 54 anni la prima vittima dell’influenza K, il ceppo dominante del virus influenzale A (H3N2). Il paziente è deceduto all’ospedale San Marco di Catania, dove era ricoverato da un paio di giorni per una grave insufficienza respiratoria.

I sintomi dell’influenza K sono quelli classici dell’influenza stagionale, ma spesso più intensi: esordio improvviso con febbre alta, brividi, forte mal di testa, dolori muscolari e articolari diffusi (mialgie), stanchezza marcata (spossatezza), mal di gola e tosse secca.

Possono verificarsi anche sintomi gastrointestinali come nausea, vomito e diarrea, specialmente nei bambini. Il virus influenzale, nelle scorse ore, ha mandato in tilt i Pronto soccorso degli ospedali catanesi in affanno per le numerose richieste di assistenza. La Sicilia dopo la Campania è la regione con la maggiore diffusione del virus.

