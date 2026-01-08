Incontro tra il presidente di SiciliaFiera e l’arcivescovo di Catania

Un modo per iniziare l’anno all’insegna del bene comune. È il senso dell’incontro tra il presidente del polo fieristico SiciliaFiera, Nino Di Cavolo e l’arcivescovo di Catania Luigi Renna. Un momento di dialogo e riflessione ispirato dalla devozione per Sant’Agata, patrona della città. L’incontro, per Di Cavolo, è stata occasione per rinnovare l’impegno del polo non solo come luogo di sviluppo economico e promozione del territorio, ma anche di coesione sociale e cultura. Un’ottica condivisa dall’arcivescovo, che ha ricordato l’importanza del dialogo tra istituzioni civili, economiche e religiose, per la crescita del territorio etneo e dei suoi cittadini.