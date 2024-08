Incisione laser del codice VIN nel settore automotive

Foto di Jenny

L’incisione laser del codice VIN sta contribuendo in maniera significativa al miglioramento della tracciabilità nel settore automotive grazie alla sua precisione e affidabilità.

Il laser è una soluzione avanzata e affidabile che garantisce numerosi vantaggi in termini di precisione, sicurezza, efficienza e sostenibilità. Ciò sta contribuendo alla sempre più rapida diffusione di macchinari laser tra le aziende produttrici di veicoli, portando di conseguenza a migliorare la qualità e l’affidabilità delle vetture.

Il codice VIN (Vehicle Identification Number) è un identificativo unico per ogni veicolo, composto da 17 caratteri che forniscono informazioni dettagliate sul produttore, il modello, l’anno di produzione e altre caratteristiche essenziali. Normalmente questo codice si trova sul lato conducente del cruscotto sotto il parabrezza. L’incisione di questo codice è un requisito delle normative attuali in materia di sicurezza e tracciabilità. Oggigiorno le case costruttrici di automobili si rivolgono alla tecnologia laser per poter effettuare questa operazione, dato che offre numerosi vantaggi rispetto ai metodi tradizionali.

L’incisione laser garantisce una precisione senza pari, permettendo la creazione di marcature nitide e leggibili anche su superfici curve ed angoli difficili da raggiungere. Il fascio laser ad alta intensità rimuove il materiale dalla superficie del pezzo su cui viene indirizzato, creando incisioni permanenti e resistenti all’usura, alla corrosione e agli agenti atmosferici. A differenza delle etichette adesive o delle incisioni meccaniche, che possono deteriorarsi nel tempo, le marcature laser rimangono inalterate per tutta la durata della vita utile del veicolo.

Uno dei principali vantaggi dell’incisione laser del codice VIN è l’aumento della sicurezza e della tracciabilità dei veicoli. Le marcature laser sono difficili da alterare o rimuovere senza danneggiare il veicolo, rendendo più difficile per i criminali falsificare o modificare l’identità del veicolo. Questa tecnologia è particolarmente utile nella lotta contro il furto di veicoli e la frode, facilitando il recupero dei veicoli rubati e l’identificazione di quelli contraffatti.

L’incisione del codice VIN è inoltre altamente efficiente e può essere integrata facilmente nelle linee di produzione automatizzate. I macchinari per incisione laser come i modelli commercializzati dall’azienda italiana Evlaser possono essere programmati per operare in modo autonomo, riducendo al minimo l’intervento umano e aumentando la velocità e la precisione del processo di marcatura. Questo porta a una maggiore produttività e a una riduzione dei costi operativi per i produttori di veicoli.

Il laser offre un alto grado di flessibilità, permettendo la marcatura di una vasta gamma di materiali, tra cui metallo, plastica e vetro. Inoltre, i sistemi di incisione laser possono essere facilmente adattati per soddisfare le specifiche esigenze di ciascun produttore, consentendo la personalizzazione del codice VIN e l’inclusione di ulteriori informazioni, come loghi aziendali o codici QR.

Altro fattore non secondario è il fatto che questo tipo di lavorazione è una tecnologia pulita e rispettosa dell’ambiente. Non richiede l’uso di inchiostri, solventi o altri materiali di consumo che potrebbero generare rifiuti pericolosi. Inoltre, il consumo energetico dei macchinari per incisione laser è molto ridotto, contribuendo a ridurre l’impronta di carbonio dei processi produttivi.