Scontro tra un tir e due auto a Carini: cinque persone ferite

Un tir contro due auto. Nell’incidente, che si è verificato la scorsa notte lungo la circonvallazione di Carini (in provincia di Palermo), sono rimaste ferite cinque persone. Lo scontro tra il mezzo pesante e le due macchine è avvenuto su via don Luigi Sturzo.

Due persone che erano su un’auto sono state trasportate in ospedale con il codice rosso dai sanitari del 118 a bordo di un’ambulanza. Altri tre feriti portati in ospedale non sarebbero in gravi condizioni. Sul posto dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno operato tutta la notte per liberare la strada: il tir ha sfondato il guardrail ed è rimasto in bilico sul ponte. A effettuare i rilievi sono stati i carabinieri.