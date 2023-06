Tangenziale di Catania, scontro tra due auto in direzione Messina. Feriti trasferiti in ospedale

Ennesimo incidente stradale lungo la tangenziale di Catania. Il sinistro, poco prima delle 17, all’altezza dello svincolo di San Giovanni Galermo, in direzione Messina. Due macchine, per cause ancora da accertare, si sono scontrate. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Catania nord e la polizia stradale. Alcune persone, di cui non si conoscono le condizioni, sono state trasferite in ospedale. Lungo l’arteria si registrano lunghe code.