Incidente sulla tangenziale di Catania: code e rallentamenti

Un incidente si è verificato poco fa lungo l’autostrada A18 Messina-Catania. Il sinistro è avvenuto nella zona della barriera di San Gregorio, nel tratto tra Acireale e San Gregorio, in direzione Messina verso Catania. In particolare, l’incidente si è registrato al chilometro sette della tangenziale di Catania in direzione Siracusa. Lungo tutto il tratto interessato, al momento, si segnalano rallentamenti e lunghe code.