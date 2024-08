Strada statale 385, scontro furgone autocarro. Un ferito in codice rosso all’ospedale San Marco

Foto di Vigili del fuoco Catania

Incidente stradale e strada chiusa al traffico lungo la statale 385, in direzione Palagonia. Il sinistro, come comunicato dai vigili del fuoco, ha coinvolto un furgone e un autocarro. A quest’ultimo mezzo, in uscita da un cantiere di lavoro, era agganciato un carrello che trasportava un escavatore. Sul posto, oltre ai pompieri, il personale del 118. Il conducente del furgone è stato trasportato, in codice rosso, al Pronto soccorso dell’ospedale San Marco. La strada è stata chiusa temporaneamente al transito e il luogo dell’incidente messo in sicurezza.