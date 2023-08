Sant’Angelo di Brolo, finisce con la moto in una scarpata. In gravi condizioni un 50enne

Un motociclista è precipitato in una scarpata nel territorio di Sant’Angelo di Brolo, in provincia di Messina. L’incidente, per cause che sono in corso di accertamento, è avvenuto in località Santo Pietro. Il centauro, un uomo di 50 anni, è stato recuperato tra le sterpaglie e portato d’urgenza dal 118 all’ospedale di Patti. Successivamente, considerate le gravi condizioni, è stato trasferito in elisoccorso al Papardo di Messina. A lanciare l’allarme e chiedere i soccorsi è stato un automobilista che avrebbe assistito al sinistro.