Randazzo, incidente lungo la provinciale 230. Trasferito in elisoccorso un 27enne

Foto di Antonio Mobilia

Un grave incidente stradale si è registrato nella tarda mattinata di oggi in territorio di Randazzo, lungo la strada provincia 230, in contrada Bocca d’Orzo. Una macchina, forse per evitare un secondo veicolo, è finita fuori strada ribaltandosi. Necessario l’intervento di un mezzo aereo per il trasferimento, in codice rosso, di un 27enne di Randazzo. Il giovane, secondo quanto appreso da MeridioNews, si trova ricoverato all’ospedale Cannizzaro di Catania. Le sue condizioni sono in corso di valutazione al Trauma center. Ferito, ma in maniera non grave, l’uomo che si trovava a bordo del secondo mezzo. Il guidatore è stato trasportato all’ospedale Castiglione-Prestianni di Bronte da un mezzo del 118. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i carabinieri per i rilievi del caso che saranno utili a chiarire l’esatta dinamica. Presenti anche i vigili del fuoco.