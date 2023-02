Perde controllo del camion e si ribalta. Illeso conducente. Chiusa strada nel territorio di Ragalna

Incidente stradale, intorno alle 13.43, nel territorio di Ragalna, in provincia di Catania. Un 40enne, che era alla guida di un mezzo pesante, avrebbe perso il controllo del tir per un malfunzionamento ai freni mentre percorreva via Canfarella. Il camion è andato a sbattere contro due muri: prima ha colpito quello di una villetta e poi quello di un fondo agricolo, ribaltandosi su un fianco. Sul posto i vigili del fuoco di Paternò che hanno messo in sicurezza in mezzo. Con loro i carabinieri di Paternò e Ragalna e due ambulanze. Il conducente è rimasto sostanzialmente illeso. L’accesso per Ragalna, che per chi proviene da via Mongibello, è chiuso al traffico veicolare.