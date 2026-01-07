Foto di Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria 118 Sicilia

Grave incidente stradale a Palermo, in via dei Cantieri, nei pressi di piazza Giachery. Una donna di 93 anni è stata investita da un motociclista mentre attraversava la strada. Dopo l’impatto, il conducente del mezzo si è dato alla fuga senza prestare soccorso.

Anziana ricoverata in terapia intensiva

Sul posto, come riporta il Giornale di Sicilia, sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso l’anziana e l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi: la donna è stata ricoverata in Terapia intensiva con prognosi riservata. Le indagini sull’incidente stradale avvenuto a Palermo sono affidate alla locale polizia municipale, che sta lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e risalire all’identità del motociclista fuggito dopo l’investimento.