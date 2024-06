Monreale: con lo scooter contro il guard-rail, grave un 20enne

Grave incidente stradale a Monreale, in provincia di Palermo. Un giovane di 20 anni è caduto con il suo scooter Sh lungo la strada provinciale 69 in direzione del capoluogo. Secondo quanto è stato ricostruito finora, il 20enne avrebbe perso il controllo del mezzo vicino alla curva San Ciro, per cause che sono ancora in corso di accertamento. A quel punto, è finito contro il guard-rail.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che, a bordo di una ambulanza, hanno trasportato il giovane all’ospedale Civico di Palermo. Lì il ragazzo si trova ricoverato nel reparto di Neurochirurgia con la prognosi che resta ancora riservata. Nel luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti della polizia e pure i vigili urbani per regolare il traffico e per eseguire i rilievi.