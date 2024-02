Aci Catena, violento scontro tra due auto: una persona rimasta incastrata tra le lamiere

Un incidente stradale si è verificato questa mattina ad Aci Catena, in provincia di Catania. A scontrarsi, in via Nizzetti, sono state due auto. Dopo il violento impatto, una donna di 67 anni è rimasta incastrata tra le lamiere dell’abitacolo della macchina. Per questo, sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Acireale che hanno estratto la 67enne e l’hanno affidata alle cure degli operatori sanitari arrivati con un’ambulanza del 118.

La persona ferita è stata poi trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania dove è arrivata in codice rosso per un politrauma. Al momento, stando a quanto emerge dall’ambiente sanitario, si trova ricoverata al Trauma center in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della polizia municipale per gli accertamenti e i rilievi che saranno utili a ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e anche a individuare le eventuali responsabilità degli automobilisti.