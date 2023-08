Chiusa per incidente la strada statale 624 Palermo-Sciacca. Coinvolte due autovetture

La strada statale 624 Palermo-Sciacca è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incidente nel quale sono rimaste coinvolte due autovetture. La circolazione è temporaneamente deviata sulla viabilità limitrofa con indicazioni in loco. Il personale Anas, le forze dell’ordine e il 118 sono intervenuti per gestire l’emergenza e per ripristinare la transitabilità sulla statale appena possibile.