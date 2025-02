Incidente tra due mezzi sulla Ss 514: strada chiusa in entrambe le direzioni

Un incidente tra due mezzi si è verificato lungo la strada statale 514 di Chiaramonte nel territorio di Licodia Eubea, in provincia di Catania. A causa del sinistro, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, il tratto di strada interessato è temporaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni.

Nello specifico, l’incidente si è verificato al chilometro 27,400 della strada statale 514. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e le squadre dell’Anas per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.