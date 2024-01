Modica-Pozzallo, un morto e sei feriti nello scontro tra due auto

È di un morto e sei feriti, quattro dei quali in gravi condizioni, il bilancio di un incidente avvenuto ieri sera sulla strada statale 194 Modica-Pozzallo, in provincia di Ragusa. La vittima è un uomo di 74 anni – Angelo Giudice – originario di Siracusa. Lo scontro frontale è avvenuto tra una Opel Corsa diretta a Modica e una Fiat Tipo diretta a Pozzallo. All’interno di quest’ultima macchina, viaggiava una famiglia residente a Torino, composta dai genitori e due bambini di dieci e sette anni, oltre ai nonni (tra cui il 74enne deceduto). A bordo della Opel Corsa solamente il conducente di 36 anni.

Sul posto dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto le persone rimaste incastrate tra tra le lamiere degli abitacoli delle vetture, numerose ambulanze del 118, carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Modica e la polizia di Stato che si sono occupati di effettuare i rilievi. I feriti, tra i quali anche due bambini, sono stati trasferiti nei pronto soccorso degli ospedali di Modica e Ragusa, quattro sono in codice rosso. Uno dei due bambini, il più grande, adesso si trova ricoverato al Trauma center dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Gli altri feriti sono all’ospedale Nino Baglieri di Modica e al Giovanni Paolo II di Ragusa. La salma del medico siracusano, specialista di chirurgia toracica, si trova all’obitorio dell’ospedale di Modica.

Intanto, per Angelo Giudice, noto chirurgo siracusano ed ex primario dell’unità operativa complessa di Chirurgia dell’ospedale Umberto I, è arrivato anche un messaggio di cordoglio da parte del primo cittadino di Siracusa, Francesco Italia che in un post su Facebook ha scritto: «Raramente ti capita di incontrare esseri umani così luminosi. Angelo Giudice era uno di quelli, e io mio onoro di averlo conosciuto e considerato amico».