Incidente sulla Ragusa-Catania, muore una bambina di 2 anni

Franco Assenza foto

Un grave incidente stradale si è registrato lungo la statale 514 Catania-Ragusa. Nel sinistro è morta una bambina di appena 2 anni. L’impatto è avvenuto nei pressi dello svincolo della statale 683 Libertinia, all’altezza dell’uscita per Grammichele-Caltagirone.

La circolazione è stata bloccata in entrambi i sensi di marcia, con traffico deviato su percorsi alternativi: per i veicoli provenienti da Ragusa è prevista l’uscita obbligatoria a Licodia Eubea Mazzarrone. I rilievi sono condotti dalla polizia stradale di Ragusa e Vittoria, mentre i carabinieri della compagnia di Caltagirone si occupano della gestione della viabilità. Sul posto anche i vigili del fuoco.