Incidente lungo la provinciale tra Ragalna e Nicolosi. Sul posto il 118

Foto di Mauro Gemma

Incidente stradale, poco dopo le 8, lungo la strada provinciale 160 che collega Ragalna e Nicolosi, in provincia di Catania. Secondo le prime informazioni nel sinistro – che potrebbe essere autonomo – è rimasto coinvolto un centauro. L’uomo è stato trasferito in ospedale con un equipaggio del 118. Sul posto, per la gestione della viabilità, i carabinieri. Le forze dell’ordine sono a lavoro per chiarire la dinamica del sinistro.