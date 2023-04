Palermo, scontro frontale tra un’auto e una moto: ferito grave un centauro

Grave incidente stradale alla periferia di Palermo, in via Messina Marine. Per cause che sono ancora in fase di accertamento, nella serata di martedì, si è verificato uno scontro frontale tra una moto e un’auto. Il sinistro è avvenuto tra l’incrocio di piazzetta Sperone e via Laudicina, dove la strada si allarga e c’è un distributore di benzina. Ad avere la peggio nell’impatto è stato il motociclista. L’uomo è stato trasportato all’ospedale con gravi lesioni, mentre l’altro che era alla guida della macchina non ha riportato particolari conseguenze. Oltre agli operatori sanitari del 118, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per i rilievi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.