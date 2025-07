Scontro tra tre auto a Palermo: sette persone ferite

Sette persone sono rimaste ferite nello scontro tra tre auto in corso Calatafimi all’incrocio con via Regione Siciliana, a Palermo. Due automobilisti sono stati sbalzati fuori dalla vettura. I feriti sono un uomo di 62 anni, due ragazzi di 20 e 19 anni, due donne di 56 e 35 anni, e due ragazzine di 19 e 17 anni. Sono stati trasportati negli ospedali Ingrassia, Villa Sofia e Civico di Palermo. Sul posto dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza le vetture: una Jeep Renegade, un’Opel Agila, su cui viaggiavano cinque persone e una Volkswagen Polo che procedeva dall’altro lato investita dalla Jeep che è finita contro mano. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia municipale. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica e le eventuali responsabilità dell’incidente.