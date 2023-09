Palermo: positivo all’alcol test dopo incidente. Feriti due giovani a bordo di uno scooter

Due feriti e il conducente di una Mini Cooper risultato positivo all’alcol test. Questo il bilancio di un sinistro avvenuto la notte scorsa a Palermo tra via dell’Orsa Maggiore e via Villagrazia. Ad avere la peggio sono stati due giovani che viaggiavano a bordo di uno scooter Honda Sh. Un 19enne, che era alla guida, è stato intubato e ricoverato in Terapia intensiva al Policlinico. Il passeggero del mezzo a due ruote – un sedicenne – è stato trasferito all’ospedale Civico. Tutta da chiarire la dinamica. Come riportato da Palermo Today l’uomo che era alla guida della macchina – un 24enne – è risultato positivo all’alcol test.