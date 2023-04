Incidente sulla Mazara-Palermo: morti due motociclisti. Indagini in corso

È di due morti il ​​bilancio dell’incidente stradale che si è verificato sulla Mazara del Vallo-Palermo all’altezza di Leroy Merlin, in direzione del capoluogo palermitano. Le vittime sono due giovani usciti con un gruppo di motociclisti. Stando alla dinamica del sinistro che è stato possibile ricostruire finora, pare che una moto si sia scontrata con un’auto. Sull’asfalto sono rimasti i due giovani, per i quali non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono presenti i soccorsi, le forze dell’ordine e anche le squadre di Anas per la gestione della viabilità. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia stradale. Intanto, sull’autostrada A29 il traffico è rallentato con code in direzione di Palermo, in particolare in corrispondenza del chilometro 2,200 in località Torretta.