Santa Maria di Licodia, 22enne cade dallo scooter e muore. Indagini in corso per ricostruire la dinamica

Una caduta dallo scooter sarebbe costata la vita al 22enne Santi Placido. L’incidente, in cui ha perso la vita il giovane originario di Biancavilla (in provincia di Catania), è avvenuto nella serata di ieri in via Cavaliere Bosco a Santa Maria di Licodia (sempre nel Catanese). Non è ancora chiara la dinamica del sinistro ma, stando a quanto è stato ricostruito finora, il 22enne avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote andando fuori strada e finendo contro degli alberi e un muro. A quel punto, sarebbe caduto a terra e avrebbe sbattuto la testa.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che, a bordo di una ambulanza, hanno trasportato il giovane all’ospedale di Biancavilla dove è morto poco dopo. Ad arrivare nel luogo dell’incidente sono stati anche i carabinieri di Santa Maria di Licodia che stanno ancora indagando per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.