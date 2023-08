Troina-Catania, una donna morta e quattro feriti in un incidente

Ieri sera si è verificato un incidente mortale lungo la strada statale 575 Troina-Catania, sul rettilineo San Paolo a una decina di chilometri dalla città ennese. Il bilancio è di un morto e quattro feriti: a perdere la vita una donna che pare viaggiasse a bordo di un’auto insieme al marito e alla figlia. L’uomo è stato trasportato in gravi condizioni, tramite un elisoccorso giunto sul posto, all’ospedale Cannizzaro di Catania. Mentre la figlia sarebbe rimasta ferita ma il suo stato di salute non desterebbe preoccupazioni. Stando a quanto si apprende, anche altre auto sarebbero rimaste coinvolte nel sinistro tra cui una terza auto in cui le persone a bordo sarebbero rimaste ferite in modo lieve. L’incidente sarebbe stato causato da un mezzo – il cui conducente sarebbe adesso grave ma non in pericolo di vita – che pare stesse andando a velocità elevata e che avrebbe avuto un impatto frontale invadendo la corsia opposta, con la macchina su cui viaggiavano la vittima, il coniuge e la figlia.