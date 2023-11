Sciacca, scontro auto moto: un morto e un ferito in prognosi riservata

Gravissimo scontro in via Rodolfo Morandi a Sciacca, dove a essere coinvolti sono stati una Fiat Punto e una moto con a bordo due ragazzi. Ad avere la peggio è stato il conducente della moto, un 25enne, che ha perso la vita, mentre la fidanzata, che viaggiava insieme a lui è ricoverata in prognosi riservata.

Secondo una prima ricostruzione il ragazzo è stato sbalzato dalla sella e si è schiantato con violenza al suolo. Sul posto sono accorsi i soccorritori che hanno provato a rianimare il giovane, ma senza alcun risultato.