Salemi, sbanda con l’auto: morto un 34enne

Un uomo di 34 anni (A.S. sono le sue iniziali), di Marsala (in provincia di Trapani), è morto la notte scorsa in seguito a un incidente stradale avvenuto sulla statale 188 per Salemi, all’altezza di contrada Chitarra, in una zona di campagna. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo – alla guida di una Fiat 500 – avrebbe sbandato, perdendo il controllo del mezzo e finendo fuori strada. Inutili i tentativi di soccorso.