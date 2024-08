Incidente mortale sulla Palermo-Agrigento, statale chiusa nei pressi dello svincolo di Bolognetta

A causa di un incidente al chilometro 240,200 è stata chiusa temporaneamente la strada statale 121 Catanese, nel territorio comunale di Bolognetta, in provincia di Palermo. Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento sono rimasti coinvolti due veicoli e si registra un decesso. Il traffico viene deviato in loco. Sul posto personale Anas e forze dell’ordine per la gestione del traffico e consentire la riapertura in sicurezza nel più breve tempo possibile.