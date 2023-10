Incidente a Messina, muore un motociclista

Un incidente mortale si è verificato la scorsa notte a Messina, in via Palmara. Stando a quanto si apprende, la vittima sarebbe un 35enne. Quest’ultimo pare viaggiasse a bordo della sua moto quando – per cause ancora in fase di accertamento – ha perso il controllo del mezzo impattando in modo violento con l’asfalto. Sul posto è intervenuto il personale del 118 i cui tentativi di soccorso si sono rivelati vani. Sul caso indaga l’infortunistica della polizia municipale.