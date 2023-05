Foto di Alessandro Fragalà

Auto contro palo della pubblica illuminazione. Muore una donna a Gravina di Catania

Una donna ha perso la vita in seguito al ribaltamento della sua auto dopo essersi scontrata con un palo dell’illuminazione pubblica in via del Carabiniere, a Gravina di Catania. Sul posto oltre al 118 sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.