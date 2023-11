Catania-Ragusa, scontro tra un autotreno e un’auto: morto un 40enne

Un impatto violentissimo quello che si è verificato oggi, intorno alle 12.30, lungo la strada statale Catania-Ragusa. A scontrarsi, poco dopo il bivio per Mazzarrone in direzione Ragusa sono stati un autotreno e un’automobile. Nell’incidente ha perso la vita un uomo di poco più di 40 anni che era alla guida della macchina che è stata distrutta. Per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro sono in corso delle indagini da parte dei carabinieri di Licodia Eubea e dei militari del nucleo radiomobile di Caltagirone.