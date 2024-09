Incidente stradale a Belpasso: muore un motociclista 40enne

Incidente mortale ieri pomeriggio a Belpasso, in provincia di Catania. Un 40enne, Salvo Laudani, è morto per un incidente autonomo in moto. Laudani stava procedendo in via Giovanni Paolo II – nota come la circonvallazione di Belpasso – quando per cause ancora in fase di accertamento avrebbe perso il controllo della sua moto e sarebbe caduto a terra. Il 40enne è stato trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania, ma – nonostante i tentativi di rianimarlo – è deceduto.