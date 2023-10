Incidente mortale ad Avola: 20enne si schianta con la moto

Incidente mortale la scorsa notte su lungomare di Avola, in provincia di Siracusa. Stando a quanto si apprende, la vittima è un ragazzo dell’età di 20 anni. Secondo le prime ricostruzioni emerse, pare che il 20enne – di origini avolesi – stesse viaggiando a bordo di una moto con la quale si è scontrato con un’altra moto. Il ragazzo, per via delle gravi ferite, sarebbe morto nel giro di poco. Al bilancio si aggiungerebbero tre feriti, tra cui uno molto grave. Sul caso indagano gli agenti della polizia municipale di Avola.

