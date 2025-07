Patti, muore in moto 50enne: travolto da un furgone

Un tragico incidente stradale è costato la vita ad Andrea Trimarchi, 50 anni, imprenditore molto conosciuto a Patti, nel Messinese. L’uomo era alla guida della sua motocicletta, una Morini X-Cape 650, quando è stato travolto da un furgone nei pressi dell’incrocio con la strada a scorrimento veloce Patti-San Piero Patti. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118 dell’ospedale Barone Romeo, che hanno tentato a lungo di rianimare il motociclista. Purtroppo, però, ogni sforzo si è rivelato vano: Trimarchi è deceduto sul luogo dell’impatto.

Sulla dinamica dell’incidente sta indagando la polizia di Stato del commissariato di Patti, che ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta sequenza dei fatti. La notizia della scomparsa dell’imprenditore ha colpito profondamente l’intera comunità. Andrea Trimarchi era molto stimato nel territorio per la sua attività nel settore nautico e per il forte legame con la città. Sui social numerosi i messaggi di cordoglio da parte di amici, colleghi e conoscenti, uniti dal dolore per una perdita improvvisa e drammatica.