Porto Empedocle, 26enne muore in uno scontro frontale: aperta un’inchiesta

Un incidente mortale si è verificato lo scorso 19 novembre pomeriggio a lido Marinella, a Porto Empedocle (in provincia di Agrigento). Stando a quanto si apprende, la vittima sarebbe Gianluca Lombardo. Quest’ultimo, 26enne di Porto Empedocle, è morto sul colpo in seguito a un impatto frontale: mentre viaggiava a bordo di una Fiat Seicento si sarebbe scontrato – per cause ancora in fase di accertamento – con una Dacia Daster in cui si trovava una famiglia composta da marito, moglie e due bambini.

L’uomo sarebbe stato trasportato in ospedale con un principio di infarto, da cui è stato salvato in tempo grazie all’intervento degli operatori del 118. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco poiché la Dacia, in seguito all’impatto, è andata in fiamme. Sul caso la procura ha aperto un fascicolo d’inchiesta.