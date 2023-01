Incidente mortale ad Augusta: scontro tra furgone e mezzo pesante

È di una persona morta e di una ferita il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nella mattinata di oggi lungo la strada statale 114 dir della Costa Saracena, nel territorio di Augusta (in provincia di Siracusa). Per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante e un furgone sono entrati in collisione arrivando a un impatto violento.

A causa del sinistro, il tratto interessato – al chilometro 6 – è provvisoriamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso e gli operatori dell’Anas per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile.