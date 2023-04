Palermo: Minicar finisce su auto parcheggiate e si ribalta, giovane incastrato tra le lamiere

Una Minicar, guidata da un giovanissimo, la scorsa notte, è finita prima contro alcune auto parcheggiate in via Assoro a Palermo e poi si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare il giovane e affidarlo alle cure degli operatori sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale per alcuni controlli. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia municipale dell’infortunistica. Ed è ancora in corso la ricostruzione della dinamica esatta di quanto accaduto.