Scontro tra due mezzi pesanti vicino Carini: bloccato il traffico verso l’aeroporto di Palermo

Incidente tra mezzi pesanti sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. Stamattina un’autocisterna ha tamponato un altro mezzo pesante nel territorio di Carini, in provincia di Palermo – all’altezza del Bioparco – in direzione dell’aeroporto di Palermo. Un camionista è rimasto ferito e il personale del 118 l’ha trasportato in ospedale. Sul posto anche la polizia stradale e il personale dell’Anas. Al momento il traffico verso l’aeroporto di Palermo risulta bloccato.