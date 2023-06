Misilmeri: incidente sul lavoro per un operaio della forestale. È in condizioni critiche

Un operaio della forestale – Benedetto Falletta di 55 anni – è rimasto ferito sul Monte Gulino a Misilmeri (in provincia di Palermo) mentre stava ripulendo un terreno demaniale con un decespugliatore. L’uomo, che cadendo si è procurato diverse ferite, è stato portato al Pronto soccorso dell’ospedale Civico tramite un intervento congiunto tra operatori sanitari del 118 e forestali, poiché l’elicottero non è riuscito ad atterrare per via della zona impervia. Il mezzo è arrivato al campo sportivo, dove medico e infermiere sono saliti per arrivare sotto il monte, supportati anche dalla forestale. Da lì, il 55enne è stato imbracato e portato giù fino al campo sportivo. Arrivato in ospedale, le sue condizioni sarebbero state giudicate critiche: si sospetterebbe una frattura alle vertebre.