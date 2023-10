Statale 121, tre mezzi si scontrano in direzione Catania. Traffico bloccato

Incidente lungo la statale 121 nel tratto che collega Catania a Paternò. Stando alle prime indiscrezioni, il sinistro sarebbe avvenuto all’altezza dello svincolo di Piano Tavola, nell’area comunale di Belpasso, in direzione capoluogo etneo. Il bilancio sarebbe di tre mezzi coinvolti in uno scontro, avvenuto per cause ancora in fase di accertamento. Non ci sarebbero feriti gravi. Si segnalano lunghe code nel tratto in questione.