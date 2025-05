Catania: incidente in via Braille, intervento di vigili del fuoco e 118

Un incidente, a quanto pare autonomo, si è registrato la notte scorsa a Catania, lungo via Braille. Arteria nei pressi della circonvallazione del capoluogo etneo. Una macchina, condotta da una donna classe 1988, per cause da accertare si è ribaltata su un fianco. Necessario l’intervento del 118 e dei vigili del fuoco. I pompieri hanno provveduto ad estrarre la donna dall’abitacolo per poi affidarla ai sanitari. La guidatrice è stata condotta in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani per effettuare i rilievi del caso. Nel sinistro ha subito dei danni anche un secondo mezzo.