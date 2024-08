Catania, non si ferma all’alt e provoca un incidente. Trenta persone lo aiutano a scappare

Un minorenne in sella allo scooter non si sarebbe fermato all’alt della polizia e, nel tentativo di scappare, avrebbe provocato un incidente senza prestare soccorso alla vittima. Secondo quanto è stato ricostruito, il 15enne catanese sarebbe anche stato aiutato da alcuni abitanti del quartiere del capoluogo etneo a provare a fuggire. L’adolescente è comunque stato bloccato dagli agenti di polizia.

Stando a quanto emerso, i poliziotti avrebbero intimato al minore a bordo del mezzo a due ruote di fermarsi durante un posto di controllo, nella zona della rotatoria dell’ospedale Garibaldi. Il 15enne, però, non solo non si è fermato, ma ha accelerato, continuando la sua corsa in direzione Monte Po, tallonato dagli agenti. Così è partito l’inseguimento fino a quando, all’altezza di largo Amabile Guastella, il minorenne ha provocato un incidente, scontrandosi con un altro mezzo, guidato da una donna che è caduta a terra, rimanendo ferita. Per lei sono state necessarie le cure in ospedale per lesioni giudicate guaribili in dieci giorni.

Nemmeno a quel punto il minore si è fermato per prestare soccorso e ha tentato di proseguire la fuga a piedi, ma è stato raggiunto e fermato dai poliziotti. In sua difesa sono intervenute circa trenta persone, residenti della zona, che hanno cercato di agevolare la fuga del minore, un tentativo fallito dal momento che il giovane è stato bloccato dagli agenti. Dagli accertamenti effettati, il ragazzo è risultato privo di patente. Non solo, lo scooter, intestato al padre, è risultato privo di copertura assicurativa e mancante della revisione. Motivi per cui il genitore è stato multato e il mezzo è stato sequestrato. Il minorenne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e omissioni di soccorso ed è stato riaffidato ai genitori.